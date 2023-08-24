Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Оренбурга» пообещал попробовать удивить ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» пообещал попробовать удивить ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче оренбуржцев с ЦСКА в 6-м туре РПЛ, отметив, что его подопечные постараются удивить армейцев.

«Да, я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда, но сейчас у нас будет пара дней для подготовки. Мы постараемся хорошо поработать и удивить соперника, использовать все качества наших игроков на максимум. Скорее всего, у нас будут изменения, за эти два дня я буду работать с ребятами на поле, попытаюсь их побольше проанализировать», — сказал Деограсия в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».

Деограсия был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» несколько дней назад. Испанец сменил на этом посту уволенного Иржи Ярошика. «Оренбург» и ЦСКА сыграют уже завтра, 25 августа.

Материалы по теме
Новый главный тренер «Оренбурга» прокомментировал своё назначение на этот пост
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android