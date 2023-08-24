Главный тренер «Оренбурга» пообещал попробовать удивить ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о предстоящем матче оренбуржцев с ЦСКА в 6-м туре РПЛ, отметив, что его подопечные постараются удивить армейцев.
«Да, я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда, но сейчас у нас будет пара дней для подготовки. Мы постараемся хорошо поработать и удивить соперника, использовать все качества наших игроков на максимум. Скорее всего, у нас будут изменения, за эти два дня я буду работать с ребятами на поле, попытаюсь их побольше проанализировать», — сказал Деограсия в видео, опубликованном в официальном телеграм-канале «Оренбурга».
Деограсия был назначен на пост главного тренера «Оренбурга» несколько дней назад. Испанец сменил на этом посту уволенного Иржи Ярошика. «Оренбург» и ЦСКА сыграют уже завтра, 25 августа.
- 24 августа 2023
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