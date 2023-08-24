Transfermarkt объявил топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг

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Интернет-портал Transfermarkt объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг планеты. В десятку вошёл чемпионат Саудовской Аравии, общая стоимость игроков в котором перевалила за € 1 млрд. Саудовская лига обошла чемпионат Нидерландов.

Рейтинг лиг по совокупной стоимости игроков:

1. АПЛ (20 клубов) – € 10,48 млрд.

2. Ла Лига (20 клубов) – € 4,67 млрд.

3. Серия А (20 клубов) – € 4,52 млрд.

4. Бундеслига (18 клубов) – € 4,14 млрд.

5. Лига 1 (18 клубов) – € 3,48 млрд.

6. Чемпионат Бразилии (20 клубов) – € 1,46 млрд.

7. МЛС (29 клубов) – € 1,29 млрд.

8. Чемпионат Португалии (18 клубов) – € 1,24 млрд.

9. Чемпионат Турции (20 клубов) – € 1,07 млрд.

10. Чемпионат Саудовской Аравии (18 клубов) – € 1,02 млрд.

11. Чемпионат Нидерландов (18 клубов) – € 1,01 млрд.