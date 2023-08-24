Transfermarkt объявил топ-10 самых дорогостоящих футбольных лиг

Интернет-портал Transfermarkt объявил рейтинг самых дорогостоящих футбольных лиг планеты. В десятку вошёл чемпионат Саудовской Аравии, общая стоимость игроков в котором перевалила за € 1 млрд. Саудовская лига обошла чемпионат Нидерландов.
Рейтинг лиг по совокупной стоимости игроков:
1. АПЛ (20 клубов) – € 10,48 млрд.
2. Ла Лига (20 клубов) – € 4,67 млрд.
3. Серия А (20 клубов) – € 4,52 млрд.
4. Бундеслига (18 клубов) – € 4,14 млрд.
5. Лига 1 (18 клубов) – € 3,48 млрд.
6. Чемпионат Бразилии (20 клубов) – € 1,46 млрд.
7. МЛС (29 клубов) – € 1,29 млрд.
8. Чемпионат Португалии (18 клубов) – € 1,24 млрд.
9. Чемпионат Турции (20 клубов) – € 1,07 млрд.
10. Чемпионат Саудовской Аравии (18 клубов) – € 1,02 млрд.
11. Чемпионат Нидерландов (18 клубов) – € 1,01 млрд.
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