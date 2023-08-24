Стало известно, какой контракт Салаху предлагает «Аль-Иттихад»

Стали известны условия личного контракта, который саудовский «Аль-Иттихад» готов предложить египетскому нападающему английского «Ливерпуля» Мохамеду Салаху. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, для подписания египтянина готов контракт до 2026 года с зарплатой в € 80 млн в год. «Аль-Иттихад» продолжает вести переговоры с «Ливерпулем» в надежде достичь соглашения по переходу Салаха.
Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов предложить «Ливерпулю» за Салаха около € 90 млн, что позволило бы трансферу египтянина стать одним из самых дорогих в истории Саудовской Аравии.
31-летний Салах связан контрактом с «Ливерпулем» до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает египетского нападающего в € 65 млн.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 24 августа 2023
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