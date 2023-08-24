Вратарь «Мурома» Трунин: стрёмно проигрывать 2DROTS. Эмоции — закончить с футболом
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Вратарь «Мурома» Илья Трунин прокомментировал поражение своей команды в матче 1/128 финала Кубка России с медийной командой 2DROTS. Напомним, игра завершилась уверенной победой медиаклуба со счётом 3:1.
«Эмоции — закончить с футболом. Мы проиграли по делу. Да, есть ошибки в пропущенных голах — я с себя ответственности не снимаю. Но они нас переиграли в желании: выиграли всю борьбу, столько раз пробили по воротам…
Почему возникла мысль завершить карьеру? Такие мысли были в голове по горячим следам. Проигрывать медийной лиге… Они, конечно, неплохие футболисты, но профессиональным игрокам проигрывать им — это стрёмно», — сказал Илья Трунин в беседе с корреспондентам «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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