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Павлюченко: надеюсь, Захарян будет прославлять российский футбол в Европе

Павлюченко: надеюсь, Захарян будет прославлять российский футбол в Европе
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Бывший нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Никаких прогнозов не дам по Захаряну. Это очень тонкий процесс — переезд в другую страну и в другой чемпионат. Могу только пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футбол в Европе», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Напомним, вчера вечером стало известно, что «Реал Сосьедад» включил Арсена Захаряна в заявку на чемпионат Испании. Таким образом, Захарян может сыграть дебютный матч за баскский клуб в ближайшую пятницу, 25 августа, – команда проведёт игру Ла Лиги на выезде с «Лас-Пальмасом».

Игроком «Реала Сосьедад» выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. Баскский клуб заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.

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