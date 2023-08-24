Тухель высказался о подготовке игроков «Баварии» к игре за сборную Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о подготовке немецких игроков команды к выступлениям в составе сборной Германии, отметив, что в клубе заинтересованы в приведении этих футболистов в лучшую форму.
«За нас играют многие футболисты сборной Германии. Мы определённо хотим привести их в форму для выступлений в составе национальной команды. И сборной, и нам нужны игроки в лучшем состоянии. Нам брошен вызов, и мы работаем над этим», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.
В сентябре сборной Германии предстоит провести два товарищеских матча на территории страны. Немецкая команда сыграет с Японией 9 сентября и с Францией 12 сентября. Сборная Германии не выигрывала уже четыре матча подряд.
Игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в раздевалке
- 24 августа 2023
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:35
-
10:28
-
10:23
-
10:09
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:52
-
09:48
-
09:42
-
09:41
-
09:35
-
09:34
-
09:24
-
09:20
-
09:19
-
09:12
-
09:06
-
09:03
-
09:00
-
08:42
-
08:30