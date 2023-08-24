Тухель высказался о подготовке игроков «Баварии» к игре за сборную Германии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о подготовке немецких игроков команды к выступлениям в составе сборной Германии, отметив, что в клубе заинтересованы в приведении этих футболистов в лучшую форму.

«За нас играют многие футболисты сборной Германии. Мы определённо хотим привести их в форму для выступлений в составе национальной команды. И сборной, и нам нужны игроки в лучшем состоянии. Нам брошен вызов, и мы работаем над этим», — приводит слова Тухеля Sky Sport Germany.

В сентябре сборной Германии предстоит провести два товарищеских матча на территории страны. Немецкая команда сыграет с Японией 9 сентября и с Францией 12 сентября. Сборная Германии не выигрывала уже четыре матча подряд.

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