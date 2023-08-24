«Челси» постарается убедить Лукаку уехать в Саудовскую Аравию

Лондонский «Челси» намерен предпринять попытки убедить форварда Ромелу Лукаку переехать в Саудовскую Аравию, если бельгиец не договорится с каким-нибудь европейским клубом за остаток трансферного окна. Об этом сообщает talkSPORT.

По сведениям источника, «Челси» будет убеждать Лукаку перебраться в Саудовскую Аравию, где в его услугах заинтересован «Аль-Хиляль». Оценивают бельгийца синие в € 41–45 млн. Вариант с арендой «Челси» не рассматривает, лондонцы готовы только продать Ромелу.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.