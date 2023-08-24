Экс-форвард сборной Франции высказался о возможном капитанстве Мбаппе в «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о возможном получении нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе капитанской повязки в клубе, заявив, что, заняв четвёртое место в командном голосовании, форвард не может претендовать на пост капитана.
«Результаты голосования ясны — Мбаппе получил отказ. Он не особенный. Ты баллотировался на пост капитана, но получил лишь четвёртое место в голосовании. Ты участвовал в нём, зная, что у тебя в команде есть не только друзья. Ты получил яснейший отказ», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.
24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провёл один матч в составе «ПСЖ», отметившись в нём одним забитым мячом. Действующим капитаном парижан является защитник Маркиньос.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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