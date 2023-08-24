Агент Осмаича: ЦСКА нужно изменить предложение, чтобы «Кадис» отпустил игрока

Футбольный агент Игор Глушевич заявил, что переход Милутина Осмаича в ЦСКА не состоится, пока армейцы не заплатят требуемые испанским клубом € 5 млн.

«Возможно ли, что ЦСКА возьмёт Осмаича свободным агентом следующим летом? Нет, это невозможно, так как перед арендой в «Визелу» мы продлили контракт и у него соглашение с «Кадисом» ещё на три года. Значит ли это, что переход игрока в ЦСКА маловероятен? До тех пор, пока они не изменят своё предложение. Сколько хочет «Кадис»? € 5 млн», — приводит слова Глушевича издание «РБ Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что ЦСКА хочет приобрести 24-летнего нападающего «Кадиса» Милутина Осмаича. В сезоне-2022/2023 Осмаич провёл 35 матчей в составе португальской «Визелы», в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.