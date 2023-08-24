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«Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»

«Торино» пытается вновь арендовать Миранчука у «Аталанты»
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Итальянский «Торино» продолжает попытки вернуть в свой состав российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, игравшего за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, руководство «Торино» работает над возвращением Миранчука и хочет попытаться взять его в аренду с обязательством выкупа через год, если туринцы смогут пробиться в еврокубки по итогам сезона.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 12 млн.

В прошлом сезоне Миранчук сыграл за «Торино» 31 матч во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. За «Аталанту» после возвращения полузащитник ещё не играл.

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