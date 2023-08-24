«Он заслужил попадание в Европу». Алип высказался о переходе Зайнутдинова в «Бешикташ»
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Защитник сборной Казахстана и «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал недавний переход полузащитника Бактиёра Зайнутдинова из состава ПФК ЦСКА в турецкий «Бешикташ».
«Как отреагировал на переход из ЦСКА в «Бешикташ» Зайнутдинова? Очень рад за него. Поздравляю Баху, он себя здорово показал в РПЛ и заслужил попадание в европейский клуб. В Турции хороший чемпионат, «Бешикташ» там один из лучших клубов. Верю, что у Бахи всё получится», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».
Напомним, 21 августа московский ЦСКА официально объявил о переходе Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ». Ранее в СМИ сообщалось, что турецкий клуб заплатил за игрока московского ЦСКА € 5 млн и должен будет отдать 15% от перепродажи.
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