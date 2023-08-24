«Абаскаль поплыл». Ловчев раскритиковал тренера «Спартака» после поражения от «Зенита»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. По его мнению, испанский специалист слаб со стратегической точки зрения и он провёл неуместную ротацию состава в игре с «Зенитом» (1:3).

«Сейчас очень много критики — и не «Спартака», а Абаскаля. Но я ведь говорил до старта чемпионата, на старте чемпионата, когда пропускали по два-три мяча, что нельзя с такой обороной выиграть чемпионат. Ну не будешь ты каждый матч забивать по четыре-пять голов! Дикий дисбаланс между обороной и атакой.

Просто перечислю защитников, которые не соответствуют уровню чемпионской команды, — те, которые ещё недавно были или есть в ней сейчас: Маслов, Рассказов, Чернов, Мевля, Рыбус и вот около года команду «усилили» еще и Дуарте.

Да, «Зенит» от себя прошлогоднего потерял — ушли Малком и Кузяев, но в обороне есть выбор: люди более надёжны, а как только начинает авантюрить чрезмерно Ренан, его быстро убирают из состава на ключевой матч и находят замену.

Я не могу сказать, что «Спартак» не создал моменты. Они были, матч мог закончиться и вничью. Но проблема обороны остается ключевой. Даже укрепившийся в атаке «Спартак» всё равно не сбалансирован, атака не может забить так много, чтобы промахи в обороне не были заметны.

Но особенность нынешнего чемпионата в том, что многое будет меняться каждый тур — «Спартак» в одном очке от Питера, в четырёх — от «Краснодара». Проблему в обороне «Спартаку» не удаётся решить ни организацией игры, ни пока трансферными путями.

Другое дело, что после концертов на старте были ожидания, что праздник будет продолжаться, но его быстро обрубили — все же тренеры видят, где слабое место.

Конечно, «Зенит» в этой игре был сильнее. «Спартак» просто надопускал ошибок: Игнатов в случае с первым голом «привёз» гол, это недопустимо. Когда против тебя классная команда, тебя накажут. Вендел — мастер. Такого в этом матче в составе красно-белых не нашлось.

Промес, к сожалению, провёл просто плохой матч. Лидеры «Спартака» провалились. Но я не понял и Абаскаля. У тебя есть Бонгонда, который великолепно начал, — почему он в запасе? Тактика? Какая тактика, если лучший игрок на старте сидит на лавке?

Надо определяться с тем, кто у Абаскаля основной состав, каждый матч — новый вариант. Понятна ротация с Кубком, но, по-моему, это уже чрезмерно. Команда должна сыграться.

То, что я увидел в этом матче, характеризует стратегическую слабость Абаскаля. Не понял слов о том, что решение арбитра на 11-й минуте испортило игру. Мне кажется, её испортил Абаскаль своим составом. При этом я вижу, что он продолжает учиться, и именно он лучший тренер «Спартака» за последние годы. Просто Гильермо, на мой взгляд, немного поплыл», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.