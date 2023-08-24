Ливакович сегодня прилетит в Стамбул для оформления перехода в «Фенербахче»

Голкипер загребского «Динамо» Доминик Ливакович близок к переходу в стамбульский «Фенербахче». Об этом сообщает «твиттер» beIN SPORTS Türkiye.

По информации источника, «Фенербахче» уже достиг принципиальной договорённости о переходе Ливаковича. Голкипер уже сегодня, 24 августа, должен прилететь в Стамбул для прохождения медицинского обследования и завершения переговоров.

28-летний Ливакович никогда в своей карьере не играл за пределами Хорватии. В «Динамо» вратарь перешёл в 2015 году. Его контракт с загребским клубом рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ливаковича в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Ливакович сыграл семь матчей, пропустил в них шесть мячей и четыре раза сыграл «на ноль».