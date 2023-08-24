Бальбуэна: был бы рад сыграть в составе сборной Парагвая против России

Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что ему бы хотелось сыграть за сборную своей страны против национальной команды России.

«Возможно ли сейчас провести товарищеский матч сборных России и Парагвая? Сейчас это сложно, тем более в этом году — в сентябре, октябре и ноябре у Парагвая игры отбора к чемпионату мира. Если будет время и возможности, то почему нет? Был бы рад сыграть в составе своей сборной против России», — приводит слова Бальбуэны Sport24.

Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях. Сборная России в итоге пропустила чемпионат мира — 2022, который проходил зимой в Катаре.