Бальбуэна: был бы рад сыграть в составе сборной Парагвая против России
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Парагвайский защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна заявил, что ему бы хотелось сыграть за сборную своей страны против национальной команды России.
«Возможно ли сейчас провести товарищеский матч сборных России и Парагвая? Сейчас это сложно, тем более в этом году — в сентябре, октябре и ноябре у Парагвая игры отбора к чемпионату мира. Если будет время и возможности, то почему нет? Был бы рад сыграть в составе своей сборной против России», — приводит слова Бальбуэны Sport24.
Напомним, в конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА на фоне событий на Украине отстранили все российские клубы и сборные от участия в соревнованиях. Сборная России в итоге пропустила чемпионат мира — 2022, который проходил зимой в Катаре.
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