Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьский сбор

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Всего в расширенную заявку попали 36 футболистов. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже.
Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва) Илья Помазун («Урал» Екатеринбург), Михаил Кержаков («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва)
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов (все – «Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Виктор Александров («Пари НН» Нижний Новгород), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов» Самара), Дмитрий Скопинцев («Динамо» Москва).
Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Антон Зиньковский («Спартак» Москва), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Андрей Егорычев, Александр Юшин (оба – «Урал» Екатеринбург), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»).
Нападающие: Николай Комличенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак» Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва). Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).
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