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Директор «Чертаново» Савченко: переход в «Реал Сосьедад» — правильный шаг для Захаряна

Директор «Чертаново» Савченко: переход в «Реал Сосьедад» — правильный шаг для Захаряна
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Директор «Чертаново» Илья Савченко заявил, что российский хавбек Арсен Захарян принял правильное решение, согласившись на предложение «Реала Сосьедад».

«Для Арсена это правильный шаг. У него появилась определённая демотивация в последнее время. А то, что у нас уезжают игроки в Европу, — это хорошо. Наше подрастающее поколение мечтает туда попасть. Они видят, что всё возможно. Это только плюс для нашей лиги и для детско‑юношеского футбола, потому что Арсен прошёл и клубную лигу, и ЮФЛ, и молодёжное первенство. Может ли Пиняев уехать в Европу? Уверен, что уедет. Это дело времени», — приводит слова Савченко «Матч ТВ».

Игроком «Реала Сосьедад» выпускник академии московского «Динамо» Арсен Захарян стал 19 августа. Баскский клуб заплатил бело-голубым € 12,5 млн за переход российского хавбека.

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