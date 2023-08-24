Главный тренер «Сельты» Бенитес — о Вейге: сделка с «Аль-Ахли» поможет нашему клубу

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес подтвердил скорый переход хавбека Габриэля Вейги в «Аль-Ахли», отметив, что этот трансфер поможет испанскому клубу финансово.
«Сделка с «Аль-Ахли» изменит жизнь Габи Вейги в лучшую сторону. Это больно, но дело также в том, что этот трансфер поможем нам финансово. Он уезжает в Саудовскую Аравию в 20 лет? Это ведь не чемпионат старых игроков. В Китае у меня был Карраско, потом он вернулся в Европу (в «Атлетико» Мадрид. — Прим. «Чемпионата») и играет в Лиге чемпионов», — приводит слова Бенитеса известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, накануне стало известно, что «Сельта» договорилась с «Аль-Хилялем» о продаже Вейги. В прошлом сезоне полузащитник провёл 36 матчей в Ла Лиге, в которых забил 11 голов и отдал четыре передачи. Также он появился на поле в трёх встречах Кубка Испании.
- 24 августа 2023
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