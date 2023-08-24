Безбородов впервые получил назначение на матч РПЛ после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена арбитров на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Среди судей, получивших назначения, оказался Владислав Безбородов.
Безбородов пропустил три тура РПЛ, хотя официально о его дисквалификации не сообщалось. Представители судейского корпуса РФС заявляли, что у арбитра не было никакого отстранения.
Последним матчем, на котором работал Безбородов в РПЛ, была встреча 2-го тура в этом сезоне между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА в столице Чеченской Республики (2:3). Игра сопровождалась большим судейским скандалом из-за решения Безбородова позволить грозненцам перебить пенальти после просмотра VAR, что является нарушением протокола проведения матча.
В 6-м туре Безбородов будет работать на VAR на матче «Сочи» и «Локомотива».
- 24 августа 2023
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