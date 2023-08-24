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Безбородов впервые получил назначение на матч РПЛ после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА

Безбородов впервые получил назначение на матч РПЛ после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА
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Российский футбольный союз (РФС) объявил имена арбитров на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Среди судей, получивших назначения, оказался Владислав Безбородов.

Безбородов пропустил три тура РПЛ, хотя официально о его дисквалификации не сообщалось. Представители судейского корпуса РФС заявляли, что у арбитра не было никакого отстранения.

Последним матчем, на котором работал Безбородов в РПЛ, была встреча 2-го тура в этом сезоне между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА в столице Чеченской Республики (2:3). Игра сопровождалась большим судейским скандалом из-за решения Безбородова позволить грозненцам перебить пенальти после просмотра VAR, что является нарушением протокола проведения матча.

В 6-м туре Безбородов будет работать на VAR на матче «Сочи» и «Локомотива».

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