Агент Кривцова: через два года Никита будет главным игроком сборной России

Футбольный агент Младен Гргич прокомментировал попадание полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный список сборной России.
«Это огромный плюс для Никиты. Когда футболист играет за свою сборную — это очень важно. У нас в Хорватии футболист, выступающий в сборной, стоит в десять раз больше, ха-ха. Тут всё понятно. Каковы шансы Никиты попасть в окончательный список? У него была травма, но сейчас у него всё хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нём», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Никита Кривцов провёл семь матчей в составе «Краснодара», забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,8 млн.
- 24 августа 2023
-
14:50
-
14:41
-
14:41
-
14:37
-
14:17
-
14:14
-
14:01
-
14:01
-
13:55
-
13:40
-
13:37
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
13:01
-
12:58
-
12:48
-
12:45
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:24
-
12:18
-
12:04
-
12:00
-
11:50
-
11:42
-
11:38
-
11:37
-
11:33
-
11:26
-
11:23
-
11:06
-
11:03