Агент Кривцова: через два года Никита будет главным игроком сборной России

Футбольный агент Младен Гргич прокомментировал попадание полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный список сборной России.

«Это огромный плюс для Никиты. Когда футболист играет за свою сборную — это очень важно. У нас в Хорватии футболист, выступающий в сборной, стоит в десять раз больше, ха-ха. Тут всё понятно. Каковы шансы Никиты попасть в окончательный список? У него была травма, но сейчас у него всё хорошо со здоровьем. И Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нём», — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Никита Кривцов провёл семь матчей в составе «Краснодара», забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2,8 млн.