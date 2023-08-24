Семак: не думаю, что матчи, в которых «Зенит» терял очки, были плохими по содержанию

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о первых матчах нынешнего сезона, отметив, что не считает, что качество игры сине-бело-голубых в неудачных встречах было плохим. Специалист заявил, что его команда продолжает играть в том же стиле, что и раньше.

«За счёт чего удалось исправить ситуацию, которая не совсем удачно складывалась на стартовом отрезке сезона? Мы всегда отталкиваемся от качества нашей игры, и я не думаю, что матчи, в которых мы потеряли очки, были плохими по содержанию. Мы могли победить во встрече с «Ростовом», могли более удачно сыграть с «Динамо», но такое бывает в футболе — никто не застрахован от потери очков. В целом мы продолжаем играть так же, как играли. Единственное, что изменилось, — мы стали набирать больше очков», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» в пяти матчах РПЛ набрал 10 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.