В «Сочи» заявили, что речи о проведении матча с «Локомотивом» на резервной арене не идёт

На домашнем стадионе футбольного клуба «Сочи» «Фишт» есть проблемы с дренажом, но речи о проведении матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» на резервной арене пока не идёт, сообщили в пресс‑службе сочинского клуба.
«Матч пройдёт на стадионе. Комиссия действительно приехала, она сейчас на «Фиште». Пока о резервном стадионе на этот матч речи не идёт. Будем ждать решения комиссии РПЛ. Все видели игру с «Ростовом», с дренажом действительно есть проблемы», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Сочи» «Матч ТВ».
Напомним, в четверг, 24 августа, РПЛ сообщила, что комиссия лиги прибыла на стадион «Фишт» в Сочи в связи с резким ухудшением состояния поля. Решение о направлении комиссии было принято по итогам матча 5-го тура РПЛ между «Сочи» и «Ростовом» (4:0). Комиссия оценит состояние поля арены и примет решение о возможности проведения матчей в рамках РПЛ.
- 24 августа 2023
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