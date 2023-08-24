Карпин рассказал, когда будет назван итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, когда будет назван окончательный состав национальной команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. Также Карпин ответил на вопрос о товарищеских матчах.
«Окончательный состав планируем назвать после ближайших матчей Фонбет Кубка России, то есть через неделю. А вот сколько игроков останется в финальном списке, ответить сейчас сложно – всё зависит от деталей.
Есть ли уже ясность по товарищеским матчам? Я неоднократно уже отвечал, что вопросами подбора соперников занимается руководство РФС, а не тренерский штаб сборной. Как только появится ясность, пресс-служба РФС всем всё сообщит», — приводит слова Валерия Карпина пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
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