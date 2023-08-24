Карпин объяснил, почему Захарян и Кузяев не вызваны в сборную России на сентябрьский сбор
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему в расширенный состав национальной команды не попали Далер Кузяев и Арсен Захарян, которые недавно перебрались в европейские клубы.
«Почему Кузяев и Захарян не вызваны в сборную России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор? Начну с Далера – он не вызван по объективным причинам, так как в последней товарищеской игре с Ираком получил красную карточку и, соответственно, дисквалифицирован на ближайший матч. Что же касается Захаряна, то тренерский штаб сборной решил оставить его в расположении клуба, чтобы дать ему возможность побыстрее адаптироваться в новом клубе», — приводит слова Валерия Карпина пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
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