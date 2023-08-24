Сергей Семак объяснил успехи «Урала» в нынешнем сезоне

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 6-го тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом», объяснив успешное выступление соперника в стартовых играх нынешнего сезона качеством игроков и уровнем их тактической подготовки.

«На что обращаем внимание при подготовке к матчу с «Уралом»? Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице — это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру. В прошлом году у них тоже был отрезок, когда команда прошла почти половину сезона без поражений. В этом году «Урал» также показывает надёжную и стабильную игру во всех компонентах. Нас ждёт очень сложный матч против хорошего клуба», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Матч «Зенита» и «Урала» пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.