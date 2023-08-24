Семак: игра со «Спартаком» — всего лишь один матч, «Зенит» его уже давно забыл

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что эмоциональная победа над московским «Спартаком» в матче 5-го тура РПЛ (3:1) никак не повлияла на настрой игроков петербургского клуба перед новыми играми.

«Насколько сложно настраиваться на следующий матч после таких эмоциональных игр, как против «Спартака»? Любая игра эмоциональная. Это был всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил — те же три очка, как и за любой другой матч. Предстоящий тур ничем не отличается. Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу». Нас ждёт не менее сложный соперник, мы должны только об этом и думать», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Благодаря победе над «Спартаком» в очном матче «Зенит» обошёл красно-белых в турнирной таблице и вышел на четвёртое место в РПЛ с 10 очками.