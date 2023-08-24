Григорий Иванов: наши ребята заслужили, чтобы их посмотрели в сборной России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал попадание троих игроков екатеринбуржцев в расширенный состав сборной России.

«Мы рады и довольны, что футболисты «Урала» попали в расширенный список сборной. Наши ребята своей работой заслужили то, чтобы их посмотрели в сборной России. Если главный тренер их заметил, значит, они это заслужили. В марте два наших игрока попали в расширенный список, теперь — три, это хорошая тенденция», — приводит слова Иванова «РБ Спорт».

Из «Урала» в список сборной попали Илья Помазун, Андрей Егорычев и Александр Юшин. Сбор национальной команды начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Ранее сообщалось, что РФС устно согласовал проведение в сентябре товарищеского матча с Катаром.