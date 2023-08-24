Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов рассказал, почему ушёл из академии «Локомотива» в 14-летнем возрасте.
«Тренер, у которого я играл с самого детства, — Равиль Саитович Салехов — покинул команду по состоянию здоровья. Как нам говорил — временно. А по факту, когда он был готов к возвращению, в «Локомотиве» сказали: «Спасибо, вы нам больше не интересны». На его место пришёл новый человек, который практически всех распустил и набрал ребят, которых давно знал.
Аргумент был классный: «Мне не нужны заслуги старого тренера». Меня, правда, оставил, но посадил на скамейку. Было странно, потому что я каждый сезон до этого становился лучшим бомбардиром первенства Москвы, забивал по 20 голов. Мне тогда было лет 14, хотелось играть. В один день это всё надоело, пришёл домой и сказал маме: «Я не могу находиться в этой команде! Давай искать другую». Равиль Саитович посоветовал ЦСКА. Неделю был на просмотре, и в итоге меня взяли», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.
- 24 августа 2023
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