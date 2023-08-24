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Ловчев: Личка вытаскивает из «Динамо» лучшее, но состав не чемпионский, не хватает класса

Ловчев: Личка вытаскивает из «Динамо» лучшее, но состав не чемпионский, не хватает класса
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Ветеран отечественного футбола Евгений Ловчев высказался по итогам матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — ЦСКА. Напомним, игра завершилась победой бело-голубых со счётом 2:1. По мнению Ловчева, Марцел Личка выжимает из «Динамо» максимум, но с таким составом команда всё равно не сможет бороться за чемпионство.

«Хорошие отзывы от игры команды, но, если смотреть вдолгую, команде не хватает класса. Личка встряхнул команду, она играет свежо — вернулась агрессия, которая была при Шварце, но по тому, что я видел, это точно не претендент на золотые медали.

Этот состав играет вместе не первый год, о молодых ребятах много писали, это хорошая пресса, но вдолгую они как не были раньше готовы биться за титул, так и не готовы сейчас — надо усиливать состав. Вчера они обыграли «Зенит», сегодня ЦСКА, а позавчера их едва не перекусили «Крылья», которые отыгрались с 1:3…

Не вижу я и лидера, который поведёт команду за собой. Лидером точно не стал и не станет Смолов. Личка пока вытаскивает из команды лучшее, но состав не чемпионский.

Что касается ЦСКА, то я не понимаю, что происходит с пополнением. Из ЦСКА не выходили скандалы, но сейчас происходит странное — Федотов дал результат, а клуб продаёт одного за другим игроков — Медина, Зайнутдинов, теперь уходит Карраскаль. Да, он не играл в последнее время, но игрок интересный, забивной», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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