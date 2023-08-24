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Агент Тикнизяна рассказал о предложении «Вердера» и интересе «Вольфсбурга»

Агент Тикнизяна рассказал о предложении «Вердера» и интересе «Вольфсбурга»
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Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента, отметив, что у него было конкретное предложение о переходе в бременский «Вердер».

«Было предложение от «Вердера». От «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности. Согласился ли бы Наир на переход в немецкий клуб? Да, согласился бы.

Насколько переход Захаряна в «Реал Сосьедад» нас вдохновляет? Можно только порадоваться за Арсена, что он будет играть в большом европейском клубе в одной из сильнейших лиг», — приводит слова Клюева Metaratings.

24-летний Тикнизян сыграл семь матчей за «Локомотив» в нынешнем сезоне, отметившись в них четырьмя голами.

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