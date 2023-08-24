ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении главы RFEF за поцелуй футболистки

ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса на фоне скандалов, в которые он попал после победы женской сборной Испании на чемпионате мира — 2023.

«Дисциплинарный комитет ФИФА проинформировал президента Испанской футбольной ассоциации Луиса Рубиалеса о том, что открывает против него дисциплинарное производство на основании событий, произошедших во время и после финала женского чемпионата мира по футболу. Его действия могут представлять собой нарушение Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Дисциплинарный комитет ФИФА предоставит дополнительную информацию об этих дисциплинарных разбирательствах только после того, как вынесет окончательное решение по этому вопросу.

ФИФА подтверждает свою непоколебимую приверженность уважению неприкосновенности всех людей и решительно осуждает любое противоречащее этому поведение», — написано в заявлении на официальном сайте ФИФА.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Сам инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.