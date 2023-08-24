Экс-игрок «Леха» Жамалетдинов — о Польше: в первую очередь удивили цены

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Леха» Тимур Жамалетдинов рассказал о стоимости жизни в Польше.
«Что первым бросилось в глаза, когда приехал в Познань? Цены, особенно на квартиры. За обычное жильё я отдавал 70-80 тысяч рублей в месяц — на наши деньги. Снять такую же квартиру в Москве стоило бы 35-40 тысяч. Ещё и хозяин каждый месяц высчитывал какую-то странную сумму на коммуналку. Вроде бы договаривались на одни деньги, а платил я другие.
Но тогда был молодым, языка особо не знал, поэтому не спорил. Плюс в России ты платишь своему мобильному оператору тысячу рублей в месяц и получаешь безлимитный интернет, много минут звонков и чуть ли не кабельное телевидение. А в Польше только на интернет уходило где-то пять тысяч. И не сказать, что он стабильно работал. Что из плюсов? Всё было в шаговой доступности — магазины, рестораны, тренировочные поля. В Познани легионеры жили в одном жилом комплексе, в десяти минутах от стадиона — удобно», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.
- 24 августа 2023
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