Экс-игрок «Леха» Жамалетдинов — о Польше: в первую очередь удивили цены

Бывший нападающий московского ЦСКА и «Леха» Тимур Жамалетдинов рассказал о стоимости жизни в Польше.

«Что первым бросилось в глаза, когда приехал в Познань? Цены, особенно на квартиры. За обычное жильё я отдавал 70-80 тысяч рублей в месяц — на наши деньги. Снять такую же квартиру в Москве стоило бы 35-40 тысяч. Ещё и хозяин каждый месяц высчитывал какую-то странную сумму на коммуналку. Вроде бы договаривались на одни деньги, а платил я другие.

Но тогда был молодым, языка особо не знал, поэтому не спорил. Плюс в России ты платишь своему мобильному оператору тысячу рублей в месяц и получаешь безлимитный интернет, много минут звонков и чуть ли не кабельное телевидение. А в Польше только на интернет уходило где-то пять тысяч. И не сказать, что он стабильно работал. Что из плюсов? Всё было в шаговой доступности — магазины, рестораны, тренировочные поля. В Познани легионеры жили в одном жилом комплексе, в десяти минутах от стадиона — удобно», — приводит слова Жамалетдинова Sport24.