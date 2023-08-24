Семак: с Гончаренко у нас хорошие дружеские отношения, очень его уважаю

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих взаимоотношениях с наставником екатеринбургского «Урала» Виктором Гончаренко, отметив, что относится к нему с большим уважением. Также специалист признался, что они регулярно общаются друг с другом вне матчей.
«Добавляет ли команде мотивации то, что «Урал» на первом месте? Я не думаю, что это добавляет или снижает мотивацию. Мотивации добавляет то, что мы стремимся оказаться наверху турнирной таблицы и должны в каждой игре добиваться максимально возможного результата.
Разговариваю ли я с Виктором Гончаренко вне матчей? Да, мы общаемся и переписываемся — у нас хорошие дружеские отношения. Я с большим уважением отношусь к нему как к человеку и, конечно, как к тренеру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Матч «Зенита» и «Урала» пройдёт в Санкт-Петербурге 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
- 24 августа 2023
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