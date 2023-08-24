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Нуралы Алип высказался о неудачном старте «Зенита» в сезоне

Нуралы Алип высказался о неудачном старте «Зенита» в сезоне
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о неудачном старте сине-бело-голубых в сезоне-2023/2024. Он назвал несколько причин, по которым «Зенит» не показал ожидаемых результатов на начальном отрезке сезона.

«Неожиданно ли то, что «Зенит» после пяти туров в таблице ниже «Урала»? А чему удивляться? Мы сами потеряли очки в тех матчах, где нельзя было этого делать. Сейчас будем набирать и догонять лидеров.

Можно ли говорить о кризисе? Даже не знаю. Думаю, что были и невезение, и наши недоработки. Ну и соперников нельзя сбрасывать со счетов. В РПЛ каждая команда может отобрать очки у каждой — особенно такие соперники, как «Ростов» и «Динамо».

Сказывается ли уход Малкома и отсутствие Вендела на предсезонке? Если и сказываются, то всё меньше. Мы прибавляем с каждым матчем. И, как видите по игре со «Спартаком», готовы бороться за первое место. А Вендел всё доказал своими двумя голами в этой игре. Мы ещё не вышли на максимум своих возможностей. Думаю, это связано с короткой предсезонкой. Но постепенно выходим на свой уровень», — приводит слова Нуралы Алипа интернет-портал «Известия».

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