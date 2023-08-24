Педри получил травму и не поможет «Барселоне» в ближайших играх Ла Лиги

Полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Испании Педри получил травму правой четырёхглавой мышцы, сообщает официальный сайт испанского клуба.

По данным источника, медицинская служба клуба не назвала точных сроков восстановления испанского полузащитника.

Отметим, Mundo Deportivo сообщает, что 20-летний Педри пропустит минимум полтора месяца из-за травмы. Тем самым испанец сможет вернуться на поле не раньше середины октября.

Действующий чемпион Примеры «Барселона» с Педри в составе провела два матча в новом сезоне Ла Лиги-2023/2024, сыграв вничью с «Хетафе» (0:0) и уверенно обыграв «Кадис» со счётом 2:0.

Хавбек Педри провёл за «Барселону» во всех турнирах 35 матчей, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 100 млн.

Обзор матча 2-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Кадис».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.