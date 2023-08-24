Почеттино — о Лукаку: ничего не изменилось. Клуб ищет решение

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 3-го тура АПЛ с «Лутоном» высказался о ситуации с нападающим лондонского клуба Ромелу Лукаку.

«Ситуация не изменилась. Я всегда говорю вам, что произойти может всё, что угодно. На данный момент ситуация та же. Всё уже было ясно для нас тогда, когда мы пришли в клуб. Мы спокойны. Если что-то изменится, мы сообщим вам.

Если Ромелу и клуб захотят найти решение, то руководство сообщит мне об этом. Я здесь и я принял ситуацию, принял её изначальное решение. Я никак не мог повлиять на эту ситуацию», — сказал Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Ранее появилась информация, согласно которой Почеттино может внедрить Лукаку в состав «Челси» на текущий сезон.