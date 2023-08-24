Спортдир «Удинезе»: мы следим за Сазоновым, но официального предложения «Динамо» не делали

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти отреагировал на информацию о том, что клуб предлагает «Динамо» € 2 млн. за центрального защитника Сабу Сазонова.
«Сазонов — это игрок, за которым мы следим уже некоторое время, но официального предложения мы пока не делали. Мы работаем над несколькими вариантами, включая его», — приводит слова Бальцаретти Sport24.
Сазонов выступает за «Динамо» с 2021 года. В прошлом сезоне грузинский защитник провёл 33 матча за «Динамо» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее сообщалось об интересе к Сазонову со стороны турецкого «Бешикташа».
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