Мудрик получил повреждение и пропустит матч «Челси» с «Лутон Таун»

22-летний украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик получил травму на тренировке и пропустит матч третьего тура АПЛ с клубом «Лутон Таун», который состоится 25 августа.

«В случае Михаила это незначительная проблема. Думаю, он пропустит несколько дней, но завтра (в матче с «Лутоном». — Прим. «Чемпионата») его не будет. Это игрок, касательно которого мы надеемся, что сможем помочь ему выступать так, как, по нашему мнению, он может выступать. Поэтому мы разочарованы, но в то же время это не большая проблема. Нам нужно подождать, может быть, одну неделю или несколько дней, чтобы он снова присоединился к команде», — сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции.

Также игру с «Лутоном» пропустит полузащитник Карни Чуквуэмека, получивший повреждение в матче второго тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:3). Также в списке травмированных у синих находятся капитан команды Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Армандо Броя и Бенуа Бадьяшиль.

Встреча «Челси» и «Лутона» состоится в Лондоне завтра, 25 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 22:00 мск.