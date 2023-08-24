Мудрик получил повреждение и пропустит матч «Челси» с «Лутон Таун»

22-летний украинский нападающий «Челси» Михаил Мудрик получил травму на тренировке и пропустит матч третьего тура АПЛ с клубом «Лутон Таун», который состоится 25 августа.
«В случае Михаила это незначительная проблема. Думаю, он пропустит несколько дней, но завтра (в матче с «Лутоном». — Прим. «Чемпионата») его не будет. Это игрок, касательно которого мы надеемся, что сможем помочь ему выступать так, как, по нашему мнению, он может выступать. Поэтому мы разочарованы, но в то же время это не большая проблема. Нам нужно подождать, может быть, одну неделю или несколько дней, чтобы он снова присоединился к команде», — сказал главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино на предматчевой пресс-конференции.
Также игру с «Лутоном» пропустит полузащитник Карни Чуквуэмека, получивший повреждение в матче второго тура АПЛ с «Вест Хэмом» (1:3). Также в списке травмированных у синих находятся капитан команды Рис Джеймс, Кристофер Нкунку, Уэсли Фофана, Армандо Броя и Бенуа Бадьяшиль.
Встреча «Челси» и «Лутона» состоится в Лондоне завтра, 25 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнётся в 22:00 мск.
- 24 августа 2023
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:43
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:21
-
17:19
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:42
-
16:38
-
16:38
-
16:15
-
16:15
-
16:04
-
15:51
-
15:43
-
15:41
-
15:41