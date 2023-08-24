Анчелотти: переход Модрича в саудовский клуб? Лука давно решил остаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе полузащитника Луки Модрича в клуб из Саудовской Аравии. Недавно в СМИ сообщалось, что хорватский хавбек недоволен своим игровым временем в новом сезоне.

«Лука Модрич отправится в Саудовскую Аравию? Лука уже решил остаться здесь.

Он недоволен, что не играет, очень странно видеть Луку не играющим, но у него будут минуты. Несомненно. Он поможет нам в течение текущего сезона», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Модрич забивает в ворота «Эльче» в матче 21-го тура Ла Лиги-2022/2023:

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Модрич играет за «сливочных» с 2012 года. В минувшем сезоне хорватский полузащитник отыграл 51 матч за мадридский «Реал» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

В начале этого лета сообщалось, что 37-летний хорват отклонил предложение саудовского «Аль-Насра», так как он хочет играть и сражаться за клуб всей его жизни. Новый контракт Модрича с «Реалом» рассчитан до конца следующего сезона.