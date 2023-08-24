«Это не поведение президента». Анчелотти жёстко высказался в адрес Рубиалеса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал поведение президента Королевской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который попал в скандал, поцеловав футболистку сборной Испании после победы на чемпионате мира – 2023.
«Это очень деликатная тема. Как и большинству людей, такое поведение мне не понравилось. Это не поведение президента федерации. Я чётко представляю, как должен себя вести и какова моя социальная ответственность как тренера «Реала», – приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей на ЧМ-2023 среди женщин. Президент футбольной федерации страстно поцеловал в губы испанку Дженни Эрмосо. После этого футболиста заявила, что этот момент ей не понравился.
Отметим, что ФИФА на своём официальном сайте объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении Рубиалеса за его поступок.
- 24 августа 2023
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