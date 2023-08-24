Экс-футболистка «Барселоны» — Рубиалесу: ради ваших дочерей вы должны уйти в отставку

Бывшая футболиста «Барселоны» Ана Ромеро призвала к отставке президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса за поцелуй футболистки Дженни Эрмосо после победы Испании на чемпионате мира – 2023.

«По этой причине, ради своих дочерей вы должны уйти в отставку или вас должны уволить, мистер Рубиалес, чтобы сразу стало ясно, что такое поведение НЕНОРМАЛЬНО. Чтобы вашим дочерям не приходилось встречаться на работе и в жизни с такими людьми, как вы», — написала Ромеро в своём «твиттере».

Напомним, что Рубиалес попал в сексистский скандал на фоне поцелуя футболистки сборной Испании на церемонии награждения. ФИФА на официальном сайте объявила об открытии дисциплинарного дела в отношении функционера.