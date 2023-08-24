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«Эвертон» намерен подписать форварда «Удинезе» Бету

«Эвертон» намерен подписать форварда «Удинезе» Бету
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Нападающий «Удинезе» Бету может перейти в «Эвертон» до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «ириски» готовы предложить за футболиста «Удинезе» € 25-26 млн. «Эвертон» следит за 25-летним форвардом с января этого года.

Отмечается, что сумма отступных, прописанная в контракте португальского нападающего — € 35 млн.

В сезоне-2022/2023 Бету провёл 34 матча за «Удинезе» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Ранее стало известно об интересе «Удинезе» к защитнику московского «Динамо» Сабе Сазонову.

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