В «Динамо» объяснили, почему клуб не объявляет трансфер Луиса Чавеса из «Пачуки»

Пресс-служба московского «Динамо» рассказала о том, почему клуб тянет с официальным объявлением о переходе Луиса Чавеса из мексиканской «Пачуки».
Сегодня мы встречаем Луиса Чавеса в аэропорту «Внуково». Луис уже прилетел. На данный момент, официально «Динамо» не объявляет о том, что трансфер совершён, так как нужно удалить ещё некоторые формальности. В пятницу Чавес пройдёт медосмотр в Москве.
На воскресенье у «Динамо» предварительно запланировано мероприятие, на котором всё должно состояться. Мы пригласим на это мероприятие болельщиков и журналистов. Уже тогда сможем объявить всё официально. Сейчас вы можете не мучать Луиса вопросами, является ли он игроком «Динамо» или нет. В пятницу медосмотр, а в воскресенье — официальное презентация с участием топ-менеджмента клуба, главного тренера и игрока. Надеемся, что ничего не помешает», — сообщили в пресс-службе «Динамо» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.
- 24 августа 2023
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