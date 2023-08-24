«Астана» и «Тобол» провели первые матчи в плей-офф Лиги конференций

Сегодня, 24 августа, проходят первые матчи раунда плей-офф Лиги конференций. Свои встречи провели клубы из Казахстана, «Астана» и «Тобол». «Столичные», игравшие с албанским «Партизани», добились минимальной победы со счётом 1:0, а «жёлто-зелёные» уступили чешской «Виктории» Пльзень (1:2).
Матч «Астаны» и «Партизани» прошёл в столице Казахстана. Единственный гол во встрече был забит на 41-й минуте, отличился боснийский полузащитник «жёлто-синих» Стипе Лончар.
«Тобол» также проводил домашний матч. В игре, прошедшей в Костанае, первый мяч в сетку ворот хозяев на 73-й минуте отправил бразильский хавбек «Виктории» Каду, ему ассистировал форвард Томаш Хоры. Гости удвоили преимущество в концовке игры, на 90-й минуте отличился полузащитник Лукаш Калвах. Однако на девятой добавленной минуте «Тобол» сократил отставание благодаря голу ивуарийского форварда Сержа Дебле с пенальти.
Ответные матчи состоятся через неделю, 31 августа. Игра «Астаны» и «Партизани» начнётся в Тиране в 21:00 мск, а встреча «Тобола» и «Виктории» — в Пльзени в 20:00 мск.
- 24 августа 2023
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