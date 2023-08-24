Луис Чавес: нравится манера игры, которую ставит Личка в «Динамо»

27-летний полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», оценил последние игры бело-голубых и прокомментировал переход в этот клуб.

«Очень понравились последние игры команды. В них был положительный результат. Нравится манера игры, которую ставит Личка. Очень рад, что приехал и буду играть в этой команде.

Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо». Были некоторые сложности, которые были со стороны клуба. Но сейчас хорошо, что всё решилось», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В шестом туре бело-голубые в гостях встретятся с «Рубином».