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Луис Чавес: нравится манера игры, которую ставит Личка в «Динамо»

Луис Чавес: нравится манера игры, которую ставит Личка в «Динамо»
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27-летний полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», оценил последние игры бело-голубых и прокомментировал переход в этот клуб.

«Очень понравились последние игры команды. В них был положительный результат. Нравится манера игры, которую ставит Личка. Очень рад, что приехал и буду играть в этой команде.

Сразу принял решение, что буду играть в «Динамо». Были некоторые сложности, которые были со стороны клуба. Но сейчас хорошо, что всё решилось», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После пяти сыгранных туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В шестом туре бело-голубые в гостях встретятся с «Рубином».

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