Луис Чавес: после предложения «Динамо» не рассматривал варианты от других клубов

27-летний полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал о решении перейти в стан бело-голубых.

«Не люблю говорить о себе. Я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность. Очень мало знаю о России. К сожалению, не было возможности приезжать сюда раньше.

Может быть и были предложения других клубов, но я об этом не знаю. Первое предложение было от «Динамо». Я общался с главным тренером и руководством. После этого не рассматривал уже других вариантов. Был сосредоточен на переходе в «Динамо», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн. Чавес провёл на поле все три матча сборной Мексики на групповом этапе чемпионата мира — 2022, отметившись голом в ворота Саудовской Аравии (2:1).