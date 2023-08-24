Луис Чавес: после предложения «Динамо» не рассматривал варианты от других клубов

27-летний полузащитник «Пачуки» и сборной Мексики Луис Чавес, прилетевший в Москву для подписания контракта с «Динамо», рассказал о решении перейти в стан бело-голубых.
«Не люблю говорить о себе. Я игрок, который любит интенсивный футбол, удары по воротам и работоспособность. Очень мало знаю о России. К сожалению, не было возможности приезжать сюда раньше.
Может быть и были предложения других клубов, но я об этом не знаю. Первое предложение было от «Динамо». Я общался с главным тренером и руководством. После этого не рассматривал уже других вариантов. Был сосредоточен на переходе в «Динамо», — передаёт слова Чавеса корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 8 млн. Чавес провёл на поле все три матча сборной Мексики на групповом этапе чемпионата мира — 2022, отметившись голом в ворота Саудовской Аравии (2:1).
- 24 августа 2023
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