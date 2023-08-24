З. Салихова: в 2022 году «Спартак», играя с 10 россиянами, набирал очки. Сейчас такого нет

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что в сборную России вызвали шесть игроков красно-белых.

«Я рада за наших парней. Жаль, что Пруцев не попал в сборную.

Малышев сказал, что «Спартак» — базовый клуб сборной? Да, такая стратегия была у Луки Каттани. Но что сейчас сделали за два с половиной трансферных сезона, чтобы можно было сказать, что в «Спартаке» играют россияне-сборники? Осенью 2022-го были игры, когда на поле выходили 10 россиян, и «Спартак» набирал очки. Сейчас такие игры не припомню», — приводит слова Салиховой Sport24.

В сборную России на сентябрьский сбор были вызваны следующие футболисты «Спартака»: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и нападающий Александр Соболев.