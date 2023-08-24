Романо: «Ливерпуль» не будет вести переговоры с «Аль-Иттихадом» по трансферу Салаха

«Ливерпуль» не собирается продавать 31-летнего египетского нападающего Мохамеда Салаха и не будет вести переговоры с саудовским клубом «Аль-Иттихад» по переходу игрока, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что клуб из Джидды сделал предложение, превышающее € 90 млн. В случае совершения сделки трансфер Салаха мог бы стать рекордным в истории чемпионата Саудовской Аравии.
Контракт египтянина с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах играет за красных с лета 2017 года, вместе с командой выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019.
За «Аль-Иттихад» выступают бывший игрок мадридского «Реала», обладатель «Золотого мяча» — 2022 Карим Бензема, победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» Н'Голо Канте, а также бывший одноклубник Салаха Фабиньо.
- 24 августа 2023
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