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Почеттино считает, что «Челси» нужны два усиления перед закрытием трансферного окна

Почеттино считает, что «Челси» нужны два усиления перед закрытием трансферного окна
Маурисио Почеттино
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Главный тренер английского «Челси» Маурисио Почеттино заявил, что клубу необходимо усилить позицию вратаря и нападающего.

«Нам нужен хотя бы один вратарь. У нас есть очень талантливые молодые вратари, но им нужно время. Мы хотим большего, и мы говорим об игроке нападения с нужными характеристиками. При этом мы не хотим останавливать прогресс молодых парней, Брои и Нкунку

Трансферное окно открыто, и клуб продолжает работу, и да, ходят слухи, что мы следим за некоторыми из них, возможно, это правда или неправда, мы сообщим, когда что-то произойдёт», — приводит слова Почеттино ESPN.

Напомним, ранее «Челси» в летнее трансферное окно подписал 9 новичков на общую сумму 401 млн евро, по данным Transfermarkt.

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