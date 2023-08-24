Сердар Азмун будет арендован «Ромой»

28-летний нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана, ранее выступавший за «Зенит» Сердар Азмун на правах аренды переходит в итальянскую «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, в соглашение будет включено право выкупа игрока за € 12 млн. Азмун прибудет в Италию вечером 24 августа, а на следующий день пройдёт медобследование в «Роме».
Также подписать Азмуна хотел лондонский «Фулхэм», но для иранца ключевым стал интерес со стороны главного тренера «Ромы», португальца Жозе Моуринью.
Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Нападающий принял участие в 44 матчах за леверкузенцев, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами. На данный момент игрок продолжает восстановление от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
- 24 августа 2023
-
20:58
-
20:53
-
20:50
-
20:50
-
20:32
-
20:30
-
20:14
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:58
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:20
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
19:04
-
19:01
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:37
-
18:33
-
18:27
-
18:22
-
18:05
-
17:58
-
17:56
-
17:43
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:21