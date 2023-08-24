Сердар Азмун будет арендован «Ромой»

28-летний нападающий леверкузенского «Байера» и сборной Ирана, ранее выступавший за «Зенит» Сердар Азмун на правах аренды переходит в итальянскую «Рому», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в соглашение будет включено право выкупа игрока за € 12 млн. Азмун прибудет в Италию вечером 24 августа, а на следующий день пройдёт медобследование в «Роме».

Также подписать Азмуна хотел лондонский «Фулхэм», но для иранца ключевым стал интерес со стороны главного тренера «Ромы», португальца Жозе Моуринью.

Азмун перешёл в «Байер» из «Зенита» в январе 2022 года. Нападающий принял участие в 44 матчах за леверкузенцев, отметившись пятью голами и пятью результативными передачами. На данный момент игрок продолжает восстановление от травмы, полученной во время предсезонной подготовки.