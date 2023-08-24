Фернандо Костанца: у «Крыльев Советов» одна из лучших атак в лиге

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца оценил атаку самарского клуба и рассказал о старте команды в Российской Премьер-Лиге-2023/2024.
«Я думаю, мы хорошо начали чемпионат. До последнего тура мы не проигрывали. У нас одна из лучших атак в лиге. Причем в прошлом сезоне, как мне кажется, у нас тоже было много хороших матчей по качеству игры. Но просто в некоторых из них мы не набирали очков.
Тем не менее, думаю, в этом сезоне по сравнению с прошлым мы больше атакуем. Это основная разница. В итоге больше забиваем и набираем очки, которые нам так нужны», — приводит слова Костанца «Матч ТВ».
После пяти проведённых туров в РПЛ «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице с 8 набранными очками. Команда под руководством Игоря Осинькина победила «Ахмат» (2:1) и «Ростов» (5:1), сыграла вничью с «Динамо» (3:3) и «Локомотивом» (1:1) и проиграла «Рубину» со счётом 1:2.
- 24 августа 2023
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